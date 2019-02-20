​Из бюджета Сургута готовы потратить 5,5 миллиона на сервис по поиску могил

В 2019 году в Сургуте может быть запущен полноценный сервис по поиску могил на городском кладбище. Он включит в себя мобильное приложение и установку информационных стел на территории погоста. Об этом siapress.ruрассказал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Константин Карпеткин.

Вопрос об организации ритуальных услуг на территории Сургута рассматривался накануне на заседании гордумы. По словам чиновника, сейчас речь идет о выделении 5,5 миллиона рублей из городской казны. Сумма еще будет обсуждаться на бюджетной комиссии, также ее должен утвердить глава администрации.

В данный момент сургутские специалисты отдают предпочтение геоинформационной системе «Память», предназначенной для ведения учета в сфере похоронного дела. В отличие от конкурентов, «Память» предлагает не только программное обеспечение, но и инвентаризацию захоронений, а также создание электронной схемы кладбища с фотографиями могил. Обслуживание этого продукта будет обходиться в 25 тысяч ежегодно.