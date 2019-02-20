Сургут не получит федеральные деньги, потому что власти не считают его моногородом

Вы знали, что в России имеется вполне официальный список моногородов? Его утвердили в 2014 году, чтобы попытаться оказать централизованную помощь населенным пунктам, привязанным к градообразующим предприятиям, не способным «тащить» на себе вверенную территорию — на это в федеральном бюджете заложено 25,3 млрд рублей на 2017-2020 годы. Ключевое слово «попытаться», ибо средств для поддержки, как водится, не так много, а в списке – 319 городов, от совсем небольших до весьма крупных вроде Тольятти, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Магнитогорска или Новокузнецка.

Кто все эти «моногорода»?

В принципе, это половина промышленного пояса страны, от ростовских шахт и карельских ЦБК до шахт Кузбасса и якутских алмазных разрезов. И всем, получается, нужна помощь. Она предусмотрена в виде различных субсидий, льготных займов, грантов и т.д., а также создания пресловутых ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития). Кого, в чем и за счет чего они опережают – вопрос отдельный.

Важно, что все предусмотренные преференции могут распространяться на вотчины таких промышленных гигантов страны, как ВАЗ (Тольятти), КамАЗ (Набережные Челны), ММЗ (Магнитогорск), «Алмазы Якутии» (Мирный), «Норникель» (Норильск). Не вытягивают они социальную нагрузку, ставят население в опасную зависимость от продаж LadaX-Ray и бриллиантов с никелем.

Некоторые города получили официальную приставку «моно» в рамках отраслевой принадлежности. Например, в Нижнем Тагиле помимо «Уралвагонзавода» есть еще и НТМК, и Высокогорский ГОК, и куча других заводов. В Новокузнецке – два крупнейших металлургических завода, «ЗапСиб» и КМК, алюминиевый завод и завод ферросплавов, несколько крупных машиностроительных производств и куча шахт в окрестностях. Понятно, что все они связаны в одну производственную цепочку, отсюда и «моно».

А почему в списке нет Сургута?

Возникает вопрос – почему в этом списке нет Сургута? Ведь все формальные признаки тотальной зависимости от нефти и газа налицо. И если рассматривать попадание в перечень моногородов как признание потенциальной опасности одностороннего развития, то такая опасность в Сургуте видна невооруженным глазом.

Ладно, бог с ним, с Сургутом, у нас ведь есть международный аэропорт, пара торговых моллов, тайский СПА-салон и шашлычная «У Ашота». Почему в списке нет Нефтеюганска? Где Когалым с Лангепасом? Мегион? Радужный? Покачи? Нет в списке и моногородов ЯНАО, построенных и функционирующих исключительно ради добычи газа. Не видать им ни денег, ни льгот, ни статуса ТОСЭР, даже на бумаге.

Дискриминация по нефтегазовому принципу

Просто потому что при составлении списка моногородов использована дискриминация по отраслевому принципу. Нефтегазовая отрасль – дойная корова российской экономики, стало быть – зачем территориям, от нее зависящим, толчок в развитии? Нефть и газ текут, все хорошо. Это не обидно с точки зрения получения эфемерных лучей поддержки из федерального центра, это досадно по причине отсутствия стратегического видения.

В нынешней парадигме тот, кто платит, всегда будет в конце очереди на ответную помощь. Пусть не в денежном эквиваленте – в возможностях, в создании условий для пресловутого рывка! Очевидно вроде бы, что регионы-лидеры, тем более если они завязаны на какую-то одну отрасль, в первую очередь нуждаются в развитии через диверсификацию. Нет, не так – не они нуждаются, а государству это необходимо. Эти регионы, как локомотивы, могли бы вытянуть за собой остальных. Пример ОАЭ вам в руки.

Но у нас свои ориентиры, прямо противоположные. Глава фонда развития моногородов Ирина Макиева сообщила, что в апреле запланирован пересмотр списка моногородов. В том числе речь идет о городах, где когда-то было градообразующее предприятие, но теперь оно не работает. Вот вам и решение проблемы: нет предприятия – нет и моногорода. Диверсификация до полного разложения.