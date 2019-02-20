В Сургуте выбирают главу управления спорта

Сегодня в сургутской администрации прошел первый этап конкурса на замещение должности начальника управления физической культуры и спорта. На него заявилось 16 участников.

В конкурсной комиссии заседало 11 человек: представители спортивной общественности - руководители спортшкол города, а также представители администрации под председательством и.о. главы Сургута Алексея Жердева. На встрече не было президента федерации сургутского бокса Антона Малаховского и Вадима Шувалова, так как он сейчас находится в отпуске.

Большинство участников, подавших заявки на замещение вакансии, живут и трудятся в других городах России. География широкая: Югра, Бурятия, Ямал, Башкирия, Удмуртия и Ярославская область. "Господи, со всей страны", - в самом начале встречи заметила глава департамента финансов Елена Дергунова.

Комиссия заслушала характеристику каждого кандидата. В нее входило три основных пункта: образование, муниципальный стаж и стаж работы по специальности. В итоге из 16 кандидатов было выбрано шесть. Многие участники (в основном те, которые подавались на конкурс через портал госслужбы) предоставили не полный пакет документов и не согласились сделать это даже после напоминания.

Среди тех, кто прошел в следующий этап конкурса:

Юрий Кожевников, Лангепас Алексей Никандров, Салехард Алексей Громов, Ижевск Михаил Ющенко, Сургут Надежда Болдырева, Сургут Алена Муравьева, Сургут

Следующий - и последний - этап пройдет 27 февраля, в 10:00.

За эту неделю участникам нужно подготовить доклад, в котором они отобразят свое видение развития сургутского управления спорта и существующих в нем проблем.