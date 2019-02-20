​Найден подозреваемый в «минировании» жилых домов в Сургуте. Возбуждено уголовное дело

О совершении тяжкого преступления в жилых домах и магазине «Магас» на улице Киртбая в Сургуте на пульт дежурного сообщил 33-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

«Полицейскими установлено, что 19 февраля мужчина позвонил на телефон «112» и сообщил, что в торговом центре и в двух жилых домах, прилегающих к этому торговому центру, якобы будет совершено особо тяжкое преступление. Проведенная комплексная проверка зданий информацию не подтвердила. Стоит отметить, что подозреваемый мужчина в 2017 году уже был осужден за совершение аналогичного преступления, тогда суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Теперь ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет», — сообщила ИА СИА-ПРЕСС руководитель пресс-службы УМВД Югры Ольга Абмайкина.

Стоит напомнить, что 17 февраля в Сургуте эвакуировали порядка трех тысяч человек из ТЦ «Аура» из-за ложного сообщения о минировании.

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