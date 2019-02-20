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​Благоустройство территории у парка «Россия — Моя история» в Сургуте начнется в этом году

В 2019 году начнется благоустройство территории, прилегающей к парку «Россия — Моя история» в Сургуте. Планируется обустроить тротуар с возможностью проезда автотранспорта, парковочное пространство, велодорожки, пешеходную зону с элементами малых архитектурных форм, освещение, видеонаблюдение. В 2020 году укрепят откосы и создадут газоны. Работы будут вестись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего облагородят сквер площадью 6704 квадратных метров.

Об этом стало известно на рабочем совещании по созданию мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», которое провел первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Для запуска этого проекта уже внесены соответствующие изменения в государственную программу автономного округа «Культурное пространство», разработана дорожная и заключен договор генерального подряда.

Как ранее сообщало siapress.ru, открытие мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» в Сургуте запланировано на декабрь 2019 года. Анонсировала запуск проекта губернатор Югры Наталья Комарова во время отчета о работе правительства региона за 2018 год.


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Сегодня в 09:10, просмотров: 230, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:30
Интересно, они в каждый аул это гвонище запехнут?
Моби
не нравится
Сегодня в 10:41
Всетаки впарили это тихоновское чудище и нам?
Были все-таки надежды на разум наших властей.
Сергей Б
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Сегодня в 10:42
Куда не глянь все кругом мультимедийное, клоастерное, технопарковое, лохотрон какой-то.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:47
Уж если, «Россия – моя история», то выставили бы где-нибудь на алее бюсты вождей, заканчивая Путиным. По оплеванному виду стало бы понятно кого народ исторически не любит. Вот со Сталиным же уже определились таким образом.

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