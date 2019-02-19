​В Сургуте силовики оцепили улицу Киртбая: поступила информация о минировании трех жилых домов

Вечером во вторник, 19 февраля, в Сургуте на улице Киртбая силовики перекрыли участок от дома №11 до №19. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщила очевидец происшествия.

«Говорят, что заминировали дом. Сейчас подъехали кинологи, пошли к дому №17, — рассказал собеседник агентства, уточнив, что эвакуация жильцов, судя по всему, не проводилась, — У каждого из домов стояли человек по 30. Но, я думаю, они сами покидали квартиры»

Получить официальный комментарий о том, что происходит, на данный момент не удалось. «Пока не комментируем», - коротко ответили на вопрос корреспондента агентства в пресс-службе УМВД Югры.

По данным источника siapress.ru, на номер «112» поступила информация о минировании трех домов по улице Киртбая - № 13, 17, 19. Все спецслужбы города работают на месте происшествия.

На выходных в Сургуте эвакуировали три тысячи человек из ТЦ «Аура» из-за ложного сообщения о готовящемся взрыве.

Стоит отметить, что российские города накрыла очередная волна ложных «минирований». 19 февраля в Москве из-за анонимных сообщений из различных объектов были эвакуированы более пяти тысяч человек. По данным агентства «Москва 24», были «заминированы» порядка десяти торговых центров, Казанский вокзал, гостиница «Космос», ВДНХ и Останкинская телебашня.