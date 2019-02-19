​Заведующую детсада в Сургуте обвинили в поборах. Администрация проводит проверку

Администрация Сургута проверяет информацию о поборах в детском саду «Космос». Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщил главы города Александр Оверчук.

Обращение от бывшей воспитательницы детсада поступило в администрацию 30 января. «По фактам, указанным в обращении, осуществляется проверка всех изложенных обстоятельств», — рассказал Оверчук, подчеркнув, что информация о промежуточных итогах проверки уже направлена заявителю.

Однако 18 февраля городское агентство «К-Информ» опубликовало видеообращение сотрудников «Космоса». Они пожаловались на то, что заведующая требовала у них мзду за должность с хорошей зарплатой, а также брала на работу своих родственников.

«Когда я работала в детском саду «Космос», я столкнулась с тем, что для того, чтобы работать и получать достойную заработную плату на логогруппе нужно заплатить заведующей, условно говоря, сумму, которая равняется покупке сантехники, и заплатить за сантехнические работы по установке унитазов и за положение плитки и кафеля», — рассказала одна из героинь видео, представившаяся Ерохиной Татьяной Сергеевной.

Проверка администрации будет продолжена с учетом новых озвученных фактов. Кроме того, по данным РИА «Новости», эту информацию проверяет прокуратура.