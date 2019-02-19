​Жители Сургута смогут пожаловаться на коллекторов на личном приеме у судебного пристава

28 февраля в Сургуте пройдет прием граждан по вопросам деятельности коллекторских организаций. Жалобы от горожан на нарушение их прав и законных интересов выслушает начальник профильного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Югре Рашита Сайфулина.

«Личный прием будет проходить в порядке живой очереди при предоставлении паспорта. Также для удобства граждан на личный прием можно записаться предварительно по телефону: 8 (3467) 35-20-13», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Уточняется также, что на прием отведено полтора часа - с 13.00 до 14.30. Вестись он будет по адресу: проспект Мира 44/2, 4 этаж.