16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,2022   EUR  74,8151  

​Подъезд к Сургуту и 12 километров трассы Сургут - Нижневартовск отремонтируют в этом году

Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru
Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Уралуправтодор озвучил планы на 2019 год по ремонту автотрасс в Югре. Большее количество изменений ждет Нижневартовскую агломерацию — работы будут проведены на 62 объектах. В частности, планируется ремонт 12 километров трассы Сургут – Нижневартовск, на двух участках дороги установят освещение. Также осветят автодорогу Нижневартовск – Радужный.

Кроме того, в столице Самотлора будет отремонтирован 38 улиц, еще 24 улицы обусстроят средствами организации дорожного движения.

«В Сургутской агломерации будет реализовано 27 объектов: отремонтированы 37 километров трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (подъезд к Сургуту), на четырех региональных объектах будет проведен ремонт или реконструкция, в том числе с устройством освещения, еще 16 улиц Сургута отремонтируют и обустроят средствами организации дорожного движения», - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В Ханты-Мансийской городской агломерации установят барьерное ограждение на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, обновят три участка региональных дорог, а также отремонтируют две улицы и построят одну новую в Ханты-Мансийске.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:58, просмотров: 145, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:35
12 километров Америки.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сколько стоит жить в городах Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сколько стоит жить в городах Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Считаем, какую сумму нужно заработать семье из трех человек, чтобы жить в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Когалыме и Нефтеюганске
Лилия Сулейманова Сегодня в 17:47
60 0
​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»

​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»
Интервью с женщиной, у которой неизлечимая болезнь отняла двух маленьких сыновей. О том, зачем жертвовать деньги тем, кто все равно умрет, и о том, как наслаждаться жизнью, даже когда самое страшное уже произошло
Анна Богдевич Сегодня в 12:56
495 1
Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано

Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано
Директор УК «ДЕЗ ЦЖР» Рафаиль Ульбеков — о сокращении до трех дней срока отключения горячего водоснабжения
Рафаиль Ульбеков, директор УК «ДЕЗ ЦЖР» Сегодня в 10:42
351 3
​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»

​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»
Иван Назаров 18 февраля в 15:37
794 21
В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница

В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница
Лилия Сулейманова 18 февраля в 15:29
622 0
​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 февраля в 12:53
835 4
Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты

Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты
Если у человека нет возможности реализовать себя в социальных рамках, то он выбирает путь асоциальный
Кирилл Акинцев, сургутянин 16 февраля в 16:40
3009 24
Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО

Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО
​Великий сатирик - о патриотизме, стеснении, воспитании сына и новом способе мыть посуду
Тарас Самборский 16 февраля в 15:57
902 1
Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров

Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров
Сказалось резкое повышение цены за проезд
Лилия Сулейманова 15 февраля в 17:49
1498 4
​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»

​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»
Людмила Захарова 16 февраля в 08:40
1925 18
Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута

Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 19:45
4359 17
​Но вы держитесь

​Но вы держитесь
Неделя прошла под знаком депутатско-чиновничьей активности: было много интересного в городской Думе и прочих присутственных местах. Итак, что мы имеем?
Олег Владимиров 15 февраля в 17:05
906 1
​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь

​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь
Ева Рудион 15 февраля в 16:11
1082 6
В СМИ говорят, что цены на авиационное топливо вырастут. Часть авиакомпаний уйдет с рынка? Что будет с Utair и ценами на билеты?

В СМИ говорят, что цены на авиационное топливо вырастут. Часть авиакомпаний уйдет с рынка? Что будет с Utair и ценами на билеты?
Артем Мазнев 15 февраля в 07:50
710 4
Олег Владимиров

​Верните время деньгами
Каждый человек имеет конституционное право на прокрастинацию в индивидуальном режиме
Олег Владимиров 14 февраля в 20:45
1113 11
Как избежать проблем при перевозке колясочников в самолетах UTair?

Как избежать проблем при перевозке колясочников в самолетах UTair?
Опытом поделились сургутяне
Лилия Сулейманова 14 февраля в 17:10
587 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика