​Подъезд к Сургуту и 12 километров трассы Сургут - Нижневартовск отремонтируют в этом году

Уралуправтодор озвучил планы на 2019 год по ремонту автотрасс в Югре. Большее количество изменений ждет Нижневартовскую агломерацию — работы будут проведены на 62 объектах. В частности, планируется ремонт 12 километров трассы Сургут – Нижневартовск, на двух участках дороги установят освещение. Также осветят автодорогу Нижневартовск – Радужный.

Кроме того, в столице Самотлора будет отремонтирован 38 улиц, еще 24 улицы обусстроят средствами организации дорожного движения.

«В Сургутской агломерации будет реализовано 27 объектов: отремонтированы 37 километров трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (подъезд к Сургуту), на четырех региональных объектах будет проведен ремонт или реконструкция, в том числе с устройством освещения, еще 16 улиц Сургута отремонтируют и обустроят средствами организации дорожного движения», - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В Ханты-Мансийской городской агломерации установят барьерное ограждение на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, обновят три участка региональных дорог, а также отремонтируют две улицы и построят одну новую в Ханты-Мансийске.