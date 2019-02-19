​В Сургуте ищут место для эпицентра креативной индустрии региона

В Сургуте будет создан креативный кластер. Проект его запуска обсудили на заседании регионального проектного комитета, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

В данный момент место строительства еще обсуждается. Известно, что объект объединит в себе библиотеку, городской лекторий, коворкинг, различные творческие офисы, молодежную зону для креатива и многое другое.

«Целями проекта являются создание новой экономики с горизонтальной моделью управления и экспортом продуктов и услуг, созданной самими участниками и резидентами креативного кластера, генерация новых идей, формирование качественного другого городского пространства, создание креативной среды в автономном округе, развитие креативной экономики, сокращение утечки талантливой, творческой и креативной молодежи из Югры, повышение доли несырьевойэкономики региона», - рассказал директор департамента экономического развития автономного округа Николай Милькис.

Авторы проекта рассчитывает, что он станет эпицентром креативной индустрии региона.