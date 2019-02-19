​Сургутян привлекут к месячнику по очистке снега

В марте в Сургуте состоится месячник по очистке снега. Об этом объявлено 19 февраля во время инспекции по проверке городских крыш замдиректора департамента горхозяйства Сергея Алексеева.

«В этом году администрация города постарается привлечь к процессу местных жителей и активизировать работу управляющих компаний, от которых потребуется своевременная уборка снега на придомовых территориях, а также очистка кровли и балконных козырьков. Если сургутяне станут свидетелями недобросовестной работы обслуживающей компании, у них есть возможность обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 21-45-40, либо оставить обращение на портале «Твой Сургут», - приводит слова чиновника пресс-служба мэрии.

Также в администрации отметили, что допустимый срок уборки снега составляет не более семи дней. За нарушение сроков УК ждет штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 100 тысяч рублей.