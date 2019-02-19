​«Сургутнефтегаз» запретил сотрудникам приезжать на работу на личных машинах и закрыл свои стоянки

Во всех подразделениях «Сургутнефтегаза» в Сургуте на месторождениях сотрудникам запретили приезжать на работу на личном транспорте, а также закрыли стоянки для машин. Эту информацию СИА-ПРЕСС сообщили несколько работников компании со ссылкой на приказ, подписанный гендиректором Владимиром Богдановым 13 февраля (есть в распоряжении редакции). Согласно документу,

на предприятии будет введен жесткий контроль за внутренним распорядком и использованием личного транспорта, всем сотрудникам предстоит добираться до работы на вахте.

«Объяснений, почему это решение принято, пока не было. Возможно, по соображениям безопасности – люди едут на своих машинах, попадают в аварии, а потом выставляют счет «Сургутнефтегазу», так как ехали на работу», – рассказывает один из сотрудников «СНГ». В пресс-службе компании отказались комментировать информацию о внутреннем трудовом распорядке компании.

Для жителей Сургута эти изменения могут означать новый виток коллапса с парковками вокруг подразделений главной градообразующей компании. «Следовательно машины будут стоять во дворах, возле магазинов, на дорогах», – пишут по этому поводу в соцсетях. Работники «Сургутнефтегаза» вспоминают, что подобные жесткие ограничения были введены в 2007 году – тогда работники стали парковать свои машины вдоль дорог и во дворах. По словам сотрудников, проблема была решена после жалоб нескольких нефтяников в прокуратуру.