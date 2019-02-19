​Полицейские Сургутского района изъяли крупную партию нелегального алкоголя

В магазине на улице Космонавтов поселка Солнечный торговали нелегальным алкоголем. Партию спиртного без акцизных марок во время профилактического рейда обнаружили полицейские Сургутского района.

«Изъято более 100 литров алкоголя. В отношении владельца торговой точки составлен административный протокол. Предпринимателю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

В ведомстве подчеркнули, что на территории района регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства. И зачастую они приносят плоды. Так, в поселке Федоровский бизнесмену грозит штраф на сумму до 40 тысяч рублей за незаконную продажу спиртного. Кроме того, зафиксирован факт продажи алкогольной продукции после 20.00 часов. Изъято более 100 бутылок спиртного.