​Срок отключения горячей воды в летний период в России могут сократить до трех дней. А что будет в Сургуте?

Замглавы Минстроя Андрей Чибис заявил, что плановое отключение горячей воды в России может сократиться до трех дней. Об этом сообщают «Известия». Специалист пояснил, что сроки удастся уменьшить благодаря применению инновационных технологий в ходе развития проекта «Умный город». «Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды», — отметил Чибис.

Сургутяне вряд ли смогут оценить нововведение — во-первых, город не входит в число площадок, где будет запущен федеральный проект, а во-вторых, по словам экспертов,на севере опасно экспериментировать с подачей отопления и горячей воды.

«В Сургуте отопительный сезон очень длинный, а ремонтная кампания длится всего три месяца. У нас иногда не хватает времени, и некоторые участки мы заканчиваем в октябре. Существует подготовительный этап, а также понятие опрессовок и промывок тепловых сетей, которые коммунальщики должны выполнять согласно регламента, -отметил директор ГТС Василий Юркин. — Как теплотехник с большим стажем я скажу, что такими вещами шутить не стоит — мы не в средней полосе живем». Также руководитель коммунального предприятия заметил, что сократить сроки не проблема, но объем аварий зимой явно увеличится.

Специалист пояснил, что в центральной части России часто бывают перебои с подачей горячей воды. При этом, например, в Свердловской или Челябинской области сроки планового отключения часто задерживают — сургутяне с такой проблемой не встречаются, график всегда строго соблюдается.

Справка: Пилотный проект «Умный город» будет внедрен в 37 городах России. Программа позволит запустить «умные» системы ЖКХ, создать комфортную и безопасную среду, инновационную инфраструктуру и цифровизацию.