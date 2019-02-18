​В Сургуте арестованы три человека по делу «Свидетелей Иеговы»

Трем задержанным по делу «Свидетелей Иеговы» в Сургуте предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации. Они заключены под стражу. Проверки в отношении остальных фигурантов продолжаются. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщил временно исполняющий обязанности старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Югре Олег Меньших.

Точное количество задержанных и подозреваемых представитель ведомства не назвал. Известно, что в результате операции по пресечению деятельности экстремисткой организации задержано более десяти наиболее активных членов религиозной организации. «Следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и Управления МВД России и Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте проведены многочисленные обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации, в ходе которых изъята экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия», - уточняли в ведомстве.

Меньших также опроверг информацию о том, что один из «Свидетелей Иеговы» был задержан в результате спецоперации на проспекте Ленина в Сургуте: «Нет, там работали другие ведомства». Ранее источник siapress.ru в силовых структурах настаивал, что в центре города ловили именно «иеговиста». Однако после опубликования этой информации, агентство Znak.com со ссылкой на собственные источники сообщило о ликвидации в Сургуте «спящей ячейки» ИГИЛ (запрещена в России). Эту информацию официально подтвердить не удалось.