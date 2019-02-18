​В ДТП на трассе «Сургут - Нижневартовск» погиб человек: Ford влетел под фуру // ФОТО

Днем в понедельник, 18 февраля, в Сургутском районе на 80 километре дороги «Сургут - Нижневартовск» в автоаварии погиб человек.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford 1962 года рождения, двигаясь со стороны Нижневартовска в сторону Сургута, при спуске с моста через реку Тром-Яган на затяжном повороте не справился с управлением, в результате совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП водитель Ford погиб, водитель грузового автомобиля получил травмы и был доставлен в медучреждение», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как рассказал siapress.ru очевидец происшествия, из-за аварии участок дороги перекрывался, движение транспорта было затруднено.