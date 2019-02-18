​Сургутяне рассказали, что им не нравится в городском общественном транспорте

В Сургуте продолжается исследование общественного мнения в рамках проекта «300 сургутян». Очередной опрос гордумы был посвящен проблемам общественного транспорта.

Ровно половина принявших участие в опросе горожан считают, что улучшит работу общественного транспорта расширение существующих и строительство новых дорог. 42 процента считают, что надо сдерживать рост цен на перевозки, 41,7 процента - увеличить количество автобусов на маршрутах.



Фото: vk.com/duma_surguta

«В то же время горожане считают, что должны происходить и качественные изменения в пассажирских перевозках. Это обновление парка автобусов, использование современных низкопольных, экологичных машин (36 %), постепенная замена небезопасных маршруток, микроавтобусов (33,3 %)», — отметили в пресс-службе гордумы.

Кроме того, опрошенные обратили внимание на отбор водителей общественного транспорта, которые, по и мнению, не всегда профессиональны.

Ранее в паблике городской думы во «ВКонтакте» были опубликованы результаты опроса, из которого следует, что регулярно ездят на автобусах меньше трети сургутян.