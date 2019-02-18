​В Сургуте заработала группа взаимопомощи ВИЧ-инфицированных

В Сургуте начала работу группа взаимопомощи «Опора+», с помощью которой ВИЧ-инфицированные горожане смогут получать поддержку от «равных» консультантов.

В пресс-службе Сургутского филиала Центра СПИД отметили, что «равное» консультирование — один из важнейших инструментов для формирования у ВИЧ-положительных людей ответственного отношения к своему здоровью. На первой встрече, которая состоялась 14 февраля, «равный» консультант поделился опытом приема АРВТ и успешного совладания с новой жизненной ситуацией.

«Всех, кого затронула ВИЧ-инфекция, кому небезразличны вопросы жизни с ВИЧ, мы приглашаем в Группу «Опора +». Во время встречи, вы можете получить консультацию врачей-специалистов, психолога, специалиста по социальной работе и др. Контактный телефон в г.Сургут: 8(3462)25-07-89. Контактный телефон «равного» консультанта: 8(932)4188602», — отметили в пресс-службе.

В 2019 году в Сургуте зарегистрировано 13 ВИЧ-инфицированных. Всего в городе проживают 5 850 человек с положительным ВИЧ-статусом, в Югре — 26 635 человек.