​Проезд за «Росичем» в Сургуте обустроят не раньше 2021 года

Благоустроенный проезд Мунарева в 27 микрорайоне Сургута появится не раньше чем через два года. Об этом агентству СИА-ПРЕСС сообщил депутат городской думы Алексей Кучин.

По словам парламентария, уже более 30 лет жители города жалуются во всевозможные инстанции, чтобы решить вопрос реконструкции: «В середине двухтысячных проводилось проектирование за счет средств бюджета, но тот проект устарел. На сегодняшний день средства на эти цели не предусмотрены».

Алексей Кучин пояснил, что сейчас с инициативой выступил окружной депутат Ринат Айсин, обратившись к предпринимателям с предложением профинансировать проектные работы.

«Насколько я знаю, бизнесмены готовы выделить средства на создание проекта. Эта сумма составляет порядка 15 миллионов рублей. А в будущем придется изыскивать деньги на само благоустройство», — заявил Кучин, пояснив, что непосредственно обустройство дороги и прилегающей инфраструктуры вряд ли окажется по карману предпринимателям — необходимая сумма исчисляется в десятках миллионов рублей. Также депутат добавил, если у инициативы появится проектная документация к концу 2019 года, то можно будет пробовать включить благоустройство проезда в городской бюджет.

По словам Кучина, обычно реализация подобных проектов занимает не больше двух сезонов. Соответственно в 2021-2022 году, возможно, в Сургуте появится благоустроенный проезд Мунарева, однако конкретные сроки или размеры денежный вложений сейчас назвать сложно.