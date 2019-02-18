​Проект сургутского парка «За Саймой» готовят к очередному обсуждению. На этот раз — в Ханты-Мансийске

Проект развития парка «За Саймой» презентуют на форуме «Нефтяная столица», который пройдет 21 февраля в Ханты-Мансийске. Такое решение принято проектной группы по разработке и реализации концепции парка, сообщает пресс-служба администрации города.

«После представления проекта на форуме «Нефтяная столица» будет разработано техническое задание по реализации концепции развития парка «За Саймой» как экопарка на основе предложений от членов проектной группы. Планируется, что проектная группа продолжит свою деятельность и дальше, но уже в составе совета по общественному контролю за строительством данного объекта», — добавили в мэрии.

В конце января рабочая группа расширила территорию парка «За Саймой» на 3,5 гектара, присоединив территории, на которой ранее располагались балки и прилегающие к парку участки. Таким образом, общая площадь парка составит 60 гектаров. Планируется, что в нем расположатся игровые комплексы, кафе, скейтпарк, велосипедные дорожки, террасы, беседки, летний кинотеатр, а также экокванториум.

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