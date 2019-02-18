​В Сургуте продолжают искать горожан, склонных к экстремизму

Муниципальное учреждение «Наш город» объявило аукцион на проведение опроса общественного мнения, который должен выявить отношение горожан к проявлениям экстремизма. Лот, начальная цена которого 245,6 тысячи рублей, опубликован на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА СИА-ПРЕСС.

«Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на проведение полевого этапа социологического исследования на территории города Сургута и первичную обработку (кодировку) полученных данных на тему: «Отношение горожан к проявлениям экстремизма, оценка эффективности действий органов местного самоуправления по профилактике экстремизма. Оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Сургуте», - говорится в документах закупки.

Победитель аукциона должен будет составить анкеты и опросить 500 жителей Сургута до конца апреля.

Осенью «Наше время» также проводило аукцион на проведение мониторинга молодежных субкультур для выявления фактов распространения экстремистской идеологии.

Стоит отметить, что последняя заявка на исследование общественного мнения сургутян была опубликована 15 февраля - в тот же день, когда в Сургуте были задержаны «Свидетели Иеговы» и, по данным СМИ, обезврежена «спящая ячейка» ИГИЛ (запрещена в России).