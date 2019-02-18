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​В Сургуте продолжают искать горожан, склонных к экстремизму

Муниципальное учреждение «Наш город» объявило аукцион на проведение опроса общественного мнения, который должен выявить отношение горожан к проявлениям экстремизма. Лот, начальная цена которого 245,6 тысячи рублей, опубликован на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА СИА-ПРЕСС.

«Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на проведение полевого этапа социологического исследования на территории города Сургута и первичную обработку (кодировку) полученных данных на тему: «Отношение горожан к проявлениям экстремизма, оценка эффективности действий органов местного самоуправления по профилактике экстремизма. Оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Сургуте», - говорится в документах закупки.

Победитель аукциона должен будет составить анкеты и опросить 500 жителей Сургута до конца апреля.

Осенью «Наше время» также проводило аукцион на проведение мониторинга молодежных субкультур для выявления фактов распространения экстремистской идеологии.

Стоит отметить, что последняя заявка на исследование общественного мнения сургутян была опубликована 15 февраля - в тот же день, когда в Сургуте были задержаны «Свидетели Иеговы» и, по данным СМИ, обезврежена «спящая ячейка» ИГИЛ (запрещена в России).


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Сегодня в 11:57, просмотров: 358, комментариев: 10


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:44
Лучше бы в Госуслугах добавили "Электронный донос"
beavis Швондер
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Сегодня в 13:04
так есть уже
альберт леонов Швондер
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Сегодня в 13:20
вот скрытый ябедник, доносы решил писать?
а да! это теперь не так называется, а "сообщение о подготовке..."
как добропорядочный гражданин - сообщаешь о всех случаях ....
как гласит старая добрая народная мудрость:
Рассказать не расскажу, а вот доложить - Обязан!
Швондер
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Сегодня в 13:31
Ты то че кипешишь? Ааааа, сцыкотно что за йогов и буддистов примутся?
альберт леонов Швондер
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Сегодня в 13:35
По русски писать научись, ладно моя персона в школе больше чем на 3 не могла писать... Донос можно с любой орфографией писать, там куда он пойдет, есть специальные люди, они поймут суть написанного !
Берутся и за тех и за других, тоже хватает всякого!
Моби
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Сегодня в 13:35
администрация города лучше пусть не страдает ерундой, а займется сургутянами, склонными к экскремизму - собачими экскрементами все газоны завалены
Сергей Б
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Сегодня в 13:56
245,6 тыщ рублей, столько нынче 30 сребреников по курсу.
Сергей Б
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Сегодня в 13:59
С другой стороны, если только вот этот пункт оставить – оценка эффективности действий органов местного самоуправления по профилактике экстремизма – то, нормально будет.
Сергей Б альберт леонов
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Сегодня в 14:04
Альберт, так ты какую сторону выбрал, стучать будешь как сталинист или шхериться как буддист?
kok Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:15
Пики точеные или ...

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