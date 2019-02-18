​Администрацию Сургута заставляют очистить от нефти участок земли в поселке Финский

Прокуратора через суд возложила на администрацию Сургута обязанность рекультивировать земельный участок в поселке Финский.

В пресс-службу окружного надзорного ведомства рассказали, что сейчас на загрязненном участке погибла кустарниковая растительность, нефтепродукты присутствуют в почве и на стволах деревьев.

«Статьей 13 Земельного кодекса РФ установлена обязанность собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по рекультивации нарушенных земель. Поскольку участок является муниципальной собственностью, в пользование длительное время не предоставлялся, виновные в загрязнении лица не выявлены, прокуратура города направила исковое заявление в суд о возложении на администрацию города обязанности рекультивировать указанный земельный участок», - добавили в ведомстве.

Суд встал на сторону надзорного ведомства. Исполнение решения суда находится под контролем.