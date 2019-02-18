​В Сургуте из ТЦ «Аура» эвакуировали три тысячи человек, звонок оказался ложным

Вечером в воскресенье, 17 февраля, из торгового центра «Аура» в Сургуте эвакуировали три тысяч человек посетителей и персонала. Здание обследовали правоохранители, опасных веществ обнаружено не было. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Вчера вечером в сам торговый центр поступило анонимное сообщении с угрозой взрыва. Сотрудники «Ауры» передали его в дежурную часть. На место происшествия прибыли полицейские, были проведены эвакуация и обследование, опасных веществ не обнаружено», - уточнили в ведомстве.



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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Личность злоумышленника устанавливается.

Кроме того, в полиции опровергли информацию о том, что в тот же вечер проводился эвакуация из сургутского ТЦ «Ярославна»: «Таких данных у нас нет».