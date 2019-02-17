В Сургуте эвакуируют ТРЦ "Аура"

В УМВД России по Сургуту поступило письмо с угрозой о заминировании ТРЦ «Аура». В связи с этим всех посетителей торгово-развлекательного центра эвакуируют.

Информацию СИА-ПРЕСС подтвердили сотрудники правоохранительных органов. Они сообщают, что в данный момент здание "Ауры" покинули почти все сургутяне и гости города.

«Мы сидели в кино, когда включили оповещение об эвакуации, вот только вышли. Народу полно. Многие без одежды. Паники нет. Всех спокойно, грамотно эвакуируют. Приехала полиция, скорая, пожарные» — рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС сургутянка Алина.