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СМИ: в Сургуте обезвредили ячейку запрещенной в России ИГИЛ

15 февраля в Сургуте силовики обезвредили «спящую ячейку» запрещенной в России террористической организации Исламское государство, пишет Znak.com со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Югры.

Речь идет о трех задержанных. Они, по словам собеседника интернет-газеты, были знакомы с Артуром Гаджиевым, который был убит полицейскими в августе 2017 года после нападения им на прохожих в Сургуте.

У задержанных, якобы, было найдено оружие, в том числе боевая граната.

«Так случилось, что в день задержания предполагаемых участников террористической организации в Сургуте проходила другая операция по выявлению лиц, причастных к деятельности запрещенной Верховным судом Российской Федерации организации „Свидетели Иеговы“. У некоторых граждан могло сложиться впечатление, что сотрудники правоохранительных органов брали, что называется, всех скопом, в одну кучу. На самом деле это не так. Задержание членов запрещенной религиозной секты — это одно. А задержание лиц — предполагаемых участников террористической организации — это совершенно другое», — цитирует Znak.com слова своего собеседника.

Агентство СИА-ПРЕСС связалось с начальником отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО-Югре Ольгой Абмайкиной. Она сообщила, что управление не подтверждает появившуюся в СМИ информацию.

Мы продолжим следить за развитием событий.

Напоминаем, что 15 февраля, в Сургуте были задержаны представители запрещенной на территории России религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы». Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по ХМАО-Югре.


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Сегодня в 18:32, просмотров: 334, комментариев: 5


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Комментарии:
Жучка
не нравится
Сегодня в 18:49
Посетителей Ауры эвакуируют.
Что случилось?
Семихатских Жучка
не нравится
Сегодня в 19:33
В полицию поступила информация о заминировании здания.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:22
Знак ком, ура ру, они ваще, информацию прямо из пальца высасывают, не отходя от кассы. Всех скопом оскопили. И не всех скопом, а первых попавшихся.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:23
А что 15 февраля свидетели Иеговы сделали?
Моби
не нравится
Сегодня в 20:57
Блаблабла, но гаджиева заранеее не обезвредили

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