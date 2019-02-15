​На реализацию общественных проектов сургутян выделили 25 миллионов рублей

В 2019 году из бюджета Сургута будет выделено 25 миллионов рублей на реализацию лучших общественных инициатив в сфере благоустройства.

«В этом году финансирование могут получить такие проекты, как монтаж архитектурной подсветки моста, соединяющий полуостров СурГУ и ИКЦ «Старый Сургут», обустройство футбольного поля на территории спортивного комплекса с 50-метровым бассейном, организация кинотеатра под открытым небом, создание арт-парка «Северное сияние». Экспертизу проектов проведет в марте «Народный совет», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Пространства для благоустройства выберут из 30 проектов, концепции которых представлены на сайте «Бюджет для граждан». Стоимость реализации одной инициативы не превысит пяти миллионов рублей.

В 2018 году были реализованы девять проектов сургутян.