​В центре Сургута прошла спецоперация: в соцсетях сообщают о задержании подозреваемого в экстремизме // ВИДЕО

В центре Сургута работает несколько полицейских нарядов и бойцы спецподразделения СОБР. По данным К-Информ, у Ленина, 59 проводится задержания подозреваемого в экстремизме.

«По неуточненным данным, при себе у мужчине обнаружено оружие. В настоящее время на месте происшествия работают силовики», - сообщается на странице агентства криминальных новостей в Instagram.

В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС подтвердили информацию о проведении спецоперации. Однако от подробных комментариев воздержались до выяснения всех обстоятельств.