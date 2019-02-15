​В Сургуте из-за бизнесменов на 20 процентов выросло количество пожаров

В 2019 году в Сургуте произошло 66 пожаров. Это - на 21 процент больше, чем за 1,5 месяца прошлого года.

«Рост количества пожаров в текущем году произошел на объектах предпринимательства. Количество пожаров на данных объектах увеличились в девять раз - с одного до девяти пожаров», - сообщили в пресс-службе администрации города.

При этом количество пожаров в жилом секторе снизилось на 2,6 процента - до 39 возгораний.

Погибли на пожарах в этом году два человека, пострадали - четыре.

«Ущерб от пожаров составил 247,2 тысячи рублей. За аналогичный период 2018 года ущерб составил 2 миллиона 565,6 тысячи рублей. Ущерб от пожаров уменьшился в 10,3 раза», - добавили в пресс-службе.