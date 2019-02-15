​Профессор РАН Юрий Добровольский расскажет сургутянам о будущем электромобилей

В Сургуте с лекцией «Машины на батарейках: настоящее и будущее электромобилей» выступит профессор Российской академии наук Юрий Добровольский. Организует мероприятие Сургутский интеллектуальный клуб.

«Во всем мире переходят на электродвигатели. Но на лучших аккумуляторах можно проехать лишь несколько сотен километров. После этого нужно заряжать машину электричеством, а это долгий процесс. Как решить проблему и есть ли будущее у электромобилей расскажет заведующий Института проблем химической физики РАН, автор концепции «российского электрического самолета-беспилотника» Юрий Добровольский», - говорится в анонсе к лекции.

Мероприятие состоится 23 февраля в 15.00 в малом зале Сургутской филармонии (ул. Энгельса, 18). Вход на него свободный, но необходимо пройти регистрацию тут.