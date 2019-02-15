​В 2019 году путевки на отдых получат более 24 500 юных сургутян

Детская оздоровительная кампания 2019 года в Сургуте предусматривает выделение 24 500 путевок для горожан от 6 до 17 лет.

«Градообразующие предприятия организуют выезд около шести тысяч ребят в климатически благоприятные регионы России. За счет бюджетных средств более 14 тысяч сургутских школьников смогут отдохнуть в детских лагерях на территории города, еще 200 – в оздоровительных организациях округа и около трех тысяч ребят – за пределами Югры», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, 1 300 путевок предложит негосударственный сектор.

Отдых сургутян будет организован на территории Адыгеи, Челябинской и Тюменской областей, республики Башкортостан, Краснодарского края и Крыма. На приобретение путевок за пределами города из окружного бюджета будет выделено более 140 миллионов рублей. За счет городских средств 45 детей с ограниченными возможностями и 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поправят свое здоровье в Краснодарском крае.

Прием заявлений на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей в летний период начнется 1 марта. Подать его можно через портал госуслуг.