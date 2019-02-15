​Опрос гордумы показал, что только 26 процентов сургутян пользуются общественным транспортом регулярно

В гордуме Сургута подвели итоги опроса жителей города о работе общественного транспорта. Выяснилось, что регулярно ездят на автобусах только 26 процентов респондетов, редко (раз в месяц) - 30 процентов, еще столько же - почти не пользуются общественным транспортом, 13 процентов - не пользуются вообще. Результаты исследования, проведенного в рамках проекта «300 сургутян», опубликованы в официальном паблике гордумы во «ВКонтакте».



Источник: vk.com/duma_surguta

«70 процентов респондентов, участвовавших в опросе, оценили как хорошую работу общественного транспорта в Сургуте. Однако среди сургутян, которые пользуются автобусами часто, этот показатель составил лишь 54 процента. Основные проблемы, которые отмечают участники опроса – это скопление транспорта, большие пробки на дорогах (47%); большие интервалы между автобусами (47,4%); плохое состояние транспортных средств (31,7%)», - уточняется в сообщении.

Опрошенные горожане высказывали и другие претензии. Многие не довольны стилем вождения автобусов, неудобными маршрутами, разными ценами на проезд, отсутствием конкретного расписания и остановочных комплексов.

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