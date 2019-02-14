​16 февраля в Сургуте запустят временный автобус до кладбища

В субботу, 16 февраля, сургутяне смогут доехать до городского кладбища на автобусе №42. Временный маршрут будет отправляться от магазина «Москва» в 09.30, 12.30, 14.30, от городского кладбища - 10.30, 13.30, 15.30, сообщает пресс-служба мэрии.

Путь следования: пр-т Комсомольский (остановочный пункт «магазин «Москва» с нечётной стороны), ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, городское кладбище. При движении в обратном направлении с ул. Геологической по пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский – остановочный пункт «магазин «Москва».

Как ранее писало siapress.ru, временный маршрут № 42 будет курсировать в Сургуте также 16 и 17 марта, 20 и 21 апреля, 16 ноября и 14 декабря.