​Сургутскую поликлинику №1 отремонтирует нижнетагильская компания, специализирующаяся на строительстве инженерных сетей

Компания из Нижнего Тагила ООО «МС-ГРУП», специализирующаяся на строительстве инженерных сетей, признана победителем аукциона на ремонт Сургутской городской клинической поликлиники № 1.

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, первоначальная цена лота составляла более 93 миллионов рублей. Тагильчане снизили цену до 75,2 миллиона рублей. Еще один претендент, екатеринбургская компания, оказывающая услуги по перевозкам, готова была взяться за эту работу за 75,8 миллиона рублей.

Из открытых данных. Основной вид деятельности ООО «МС-ГРУП»: строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Средняя численность сотрудников: 25 человек.

Заказчиком работ выступает БУ Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий».

Ремонт должен быть выполнен за 20 месяцев - к октябрю 2020 года.

Главный врач «СГКП № 1» Максим Слепов рассказал ТРК «Сургутинтерновости», что подрядчик утеплит здание, обошьет его новыми яркими панелями, заменит кровлю, оборудует инфраструктуру для маломобильных граждан. «Сейчас у нас пандусы, например, на рентген-блоке, во временном исполнении, металлический. Будет сделан уже в капитальном исполнении для того, чтобы можно было маломобильным группам более комфортно перемещаться и попадать в рентген-диагностический блок», - уточнил он.

Изменения коснутся также интерьера поликлиники. Кроме того, за счет газона будет расширена парковка до 106 машиномест.