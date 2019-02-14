С 1 сентября все ученики Сургута будут заходить в школы по новым правилам

С нового учебного года ученики сургутских школ будут заходить в учебное заведение по «Карте горожанина», о которой администрация города впервые упомянула в декабре прошлого года.

На данный момент система использования карт для прохода в школу действует в 24 учебных заведениях Сургута. На каждый корпус отдельной школы для этих целей выделяется около 500 тысяч рублей. В этом году на установку турникетов и рамок металлодетекторов, а также обеспечение их обслуживания из городского бюджета выделено более 13 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщила директор городского департамента образования Анна Томазова.

Карты должны будут обеспечить безопасность учащихся и работников школ, передает корреспондент СИА-ПРЕСС, который сейчас находится на пресс-конференции.

«С 2015 года мы оснащаем образовательные организации системами контроля доступа. До конца года все школы будут обеспечены единой системой», — заявил заместитель главы Сургута Александр Пелевин.

Карты детям будут выдавать бесплатно. Однако в случае утери или поломки, восстанавливать карты родители будут за свой счет.

В школах, где системы безопасности были установлены до 2019 года, уже существуют пропуски. По словам представителей подрядной организации, пропускные карты, браслеты и брелоки, купленные для школьников до введения «Карты горожанина», также будут действительны.

Изначально предполагалось, что «Карту горожанина» сургутяне будут использовать для проезда на общественном транспорте. А на сайте администрации Сургута было сказано, что

стоимость карты-проездного для взрослого человека составляет 1500 рублей, ученического проездного – 750 рублей.

Уже тогда было отмечено, что функционал «Карты горожанина» будет расширен. Сегодня, в ходе пресс-конференции замглавы города отметил, что вскоре данной картой родители смогут оплачивать питание школьников в столовых.

Фото: Администрация Сургута