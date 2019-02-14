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С 1 сентября все ученики Сургута будут заходить в школы по новым правилам

С нового учебного года ученики сургутских школ будут заходить в учебное заведение по «Карте горожанина», о которой администрация города впервые упомянула в декабре прошлого года.

На данный момент система использования карт для прохода в школу действует в 24 учебных заведениях Сургута. На каждый корпус отдельной школы для этих целей выделяется около 500 тысяч рублей. В этом году на установку турникетов и рамок металлодетекторов, а также обеспечение их обслуживания из городского бюджета выделено более 13 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщила директор городского департамента образования Анна Томазова.

Карты должны будут обеспечить безопасность учащихся и работников школ, передает корреспондент СИА-ПРЕСС, который сейчас находится на пресс-конференции.

«С 2015 года мы оснащаем образовательные организации системами контроля доступа. До конца года все школы будут обеспечены единой системой», — заявил заместитель главы Сургута Александр Пелевин.

Карты детям будут выдавать бесплатно. Однако в случае утери или поломки, восстанавливать карты родители будут за свой счет.

В школах, где системы безопасности были установлены до 2019 года, уже существуют пропуски. По словам представителей подрядной организации, пропускные карты, браслеты и брелоки, купленные для школьников до введения «Карты горожанина», также будут действительны.

Изначально предполагалось, что «Карту горожанина» сургутяне будут использовать для проезда на общественном транспорте. А на сайте администрации Сургута было сказано, что

стоимость карты-проездного для взрослого человека составляет 1500 рублей, ученического проездного – 750 рублей.

Уже тогда было отмечено, что функционал «Карты горожанина» будет расширен. Сегодня, в ходе пресс-конференции замглавы города отметил, что вскоре данной картой родители смогут оплачивать питание школьников в столовых.

Фото: Администрация Сургута


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14 февраля в 09:32, просмотров: 770, комментариев: 9


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Комментарии:
Моби
не нравится
14 февраля в 09:42
Её бесплатно выдадут? Если ребенок не ездит на автобусе, не покупать же её
Ринат Кадыров Моби
не нравится
14 февраля в 10:20
Она 65р стоит всего, напиши also кошелек зашлю донат))
Ринат Кадыров
не нравится
14 февраля в 10:20
Qiwi)))
альберт леонов
не нравится
14 февраля в 10:57
Идиотизм ... Причем полный! Денег девать некуда - вот и придумывают все подряд. Может забором с колючей проволкой все заборы вокруг школ обвяжем, вход как на территорию спецучреждения сделаем.. Ну что бы оградить детей...
Швондер
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14 февраля в 11:05
О, кадырка всем нищебродам донатит! Смотри, не проотвечайся, богатей
Моби Ринат Кадыров
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14 февраля в 11:39
Эээ, я не в теме просто - она ж за 750 типа на месяц поездок.
Ну если 65 без поездок - то норм.
Александр Данилов
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14 февраля в 12:05
Господа, вы нарушаете Конституцию России!
На заметку школьникам, которых не пустят в школу без карты:
Статья 27.1 Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
Статья 43.2 Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Ринат Кадыров Александр Данилов
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14 февраля в 12:22
Можешь тогда портфель и рабочие тетради своим не покупать, все для учебы обязаны выдать в школе
Ринат Кадыров Швондер
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14 февраля в 12:25
Чойта всем?

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