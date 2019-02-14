​В Сургуте два ребенка угнали внедорожник. Их ловили несколько нарядов полиции и росгвардейцы

В Сургуте мальчики 11 и 13 лет угнали Volkswagen Touareg, припаркованный во дворе одного из домов на улице Мира.

Для того, чтобы поймать малолетних преступников, была проведена целая спецоперация, следует из сообщения пресс-службе управления Росгвардии по Югре.

«Наряд группы задержания Сургутской вневедомственной охраны в составе прапорщика Рашида Ахмерова и сержанта Павла Лукьянова по радиоэфиру получил информацию о том, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg не останавливается на требования сотрудников полиции, нарушает правила дорожного движения, его преследует несколько нарядов полиции, которые движутся по проспекту Мира в сторону улицы Ленина. Возле дома № 31 по улице Нефтяников росгвардейцы остановили автомобиль и задержали двух подростков», - рассказали в ведомстве.

С детьми разбираются полицейские и родители. Известно, что ранее 13-летний подросток ночью угонял ВАЗ-2114.