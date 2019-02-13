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Депутаты Сургута согласовали почти миллиардную стройку для одного из старейших культурных учреждений города

Сегодня, 13 февраля, на заседании комитета сургутской думы по социальной политике, городские депутаты приняли решение поддержать создание нового здания для Городского культурного центра (ГКЦ), сообщает корреспондент СИА-ПРЕСС. В ходе голосования инициатива была поддержана участниками комитета единогласно.

По замыслу муниципальной администрации, в 2019 году должны начаться проектно-изыскательские работы (ПИР). Проект активно поддерживается депутатами окружной думы Ринатом Айсиным и Ильей Кандаковым, которые готовы профинансировать большую часть затрат на ПИРы, которые составляет девять миллионов рублей. Эта сумма может увеличиться. «Девять миллионов – это по расчетам прошлого года. По итогу сумма может вырасти до 15 миллионов», – отметил Ринат Айсин.

По словам директора комитета культуры и туризма городской администрации Владимира Фризена, проведенный в прошлом году провели осмотр здания показал, что его общий износ составляет 65 процентов, а основных конструкций – более 70 процентов. «С такими показателями реконструкция не рекомендуется, согласно нормативам. Лучше строительство нового здания», – сообщил Владимир Фризен

Предварительная стоимость строительства здания – около 850 миллионов рублей, а за основу может быть взят проект 2011 года. Техническое задание уже подготовлено администрацией города.

Заместитель председателя думы Артем Кириленко отметил, что состояние здания театра кукол «Петрушка» еще хуже, а по нему решения у городских властей до сих пор нет. На это Владимир Фризен ответил, что результаты обследования здания театра кукол станут известны до конца года, а город сможет вести работы одновременно на двух объектах культуры.


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13 февраля в 17:23, просмотров: 627, комментариев: 4


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
13 февраля в 18:13
А где этот ярд взять?
Или опыт Станции Юных техников ничему не учит?
6xz34e
не нравится
13 февраля в 21:53
"Город СМОЖЕТ вести работы одновременно на двух(!) объектах культуры"...кто в это поверит?На сваях забросят и скажут девиз -"Дайте денег".А Айсин лучше бы школу на ЖД построил,а его коллеги КандаковЫ-школу в "Возрождении".
Flyer
не нравится
13 февраля в 21:54
В соседнем материале пишут, что стоимость строительства школы - 900 млн., и что нам построят на 850?
Сургутнефтегазовский ДИ Нефтяник стоит 14 млрд....
Понятно, что возможности бюджета скромнее, но и получить очередной "сельский клуб" не хотелось бы.

Господам Айсину и Кандакову активнее бы в Хантах интересы города отстаивать, а то как "окружному центру" - так дворец, а как Сургуту - так объедки перепадают.
Surgutman
не нравится
13 февраля в 23:42
Ну как на перепродаже проектов делать деньги Кандаковы еще при Сидорове научились! А вот Айсину надо бы на проект парка денежки потратить и с дольщиками недовольными разобраться! Про технопарк с ржавым ПАЗиком посреди двора тож не помешает разобраться. Или старые дыры новыми проектами затыкают?

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