Депутаты Сургута согласовали почти миллиардную стройку для одного из старейших культурных учреждений города

Сегодня, 13 февраля, на заседании комитета сургутской думы по социальной политике, городские депутаты приняли решение поддержать создание нового здания для Городского культурного центра (ГКЦ), сообщает корреспондент СИА-ПРЕСС. В ходе голосования инициатива была поддержана участниками комитета единогласно.

По замыслу муниципальной администрации, в 2019 году должны начаться проектно-изыскательские работы (ПИР). Проект активно поддерживается депутатами окружной думы Ринатом Айсиным и Ильей Кандаковым, которые готовы профинансировать большую часть затрат на ПИРы, которые составляет девять миллионов рублей. Эта сумма может увеличиться. «Девять миллионов – это по расчетам прошлого года. По итогу сумма может вырасти до 15 миллионов», – отметил Ринат Айсин.

По словам директора комитета культуры и туризма городской администрации Владимира Фризена, проведенный в прошлом году провели осмотр здания показал, что его общий износ составляет 65 процентов, а основных конструкций – более 70 процентов. «С такими показателями реконструкция не рекомендуется, согласно нормативам. Лучше строительство нового здания», – сообщил Владимир Фризен

Предварительная стоимость строительства здания – около 850 миллионов рублей, а за основу может быть взят проект 2011 года. Техническое задание уже подготовлено администрацией города.

Заместитель председателя думы Артем Кириленко отметил, что состояние здания театра кукол «Петрушка» еще хуже, а по нему решения у городских властей до сих пор нет. На это Владимир Фризен ответил, что результаты обследования здания театра кукол станут известны до конца года, а город сможет вести работы одновременно на двух объектах культуры.