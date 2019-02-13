​В Сургуте после повышения ставок по ипотеке подорожала вторичка

С сентября 2018 года по январь 2019-го цены на вторичное жилье в Сургуте выросли на 5,4 процента - до 76 508 рублей за квадратный метр. В Нижневартовске рост составил четыре процента - до 59 023 рублей. Таковы данные обзора Domofond.ru.

«На повышение ставок по ипотечным кредитам рынок вторичного жилья в России отреагировал с запозданием: если в сентябре и октябре цена предложения не менялась, то в ноябре 2018 года поднялась сразу на 2,8 процента. В декабре и январе рост продолжился. По итогам января 2019 года средняя стоимость квадратного метра в России составила 63 697 рублей. Рост цен на вторичную недвижимость затронул все крупные города страны», - отметили аналитики.

Максимальное повышение отмечено во Владивостоке. Вторичная недвижимость в столице Приморского края подорожала на 10,9 процента. Минимальное — в городе Иваново: на 0,8 процента.