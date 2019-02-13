​Общественники Сургута обратились к Путину с просьбой ввести пятидневку в городских школах

Активисты НКО «Большая семья» собрали 649 подписей под резолюцией о защите прав семьи в Югре. Документ планируется 13 февраля направить в администрацию президента.

Как сообщается в официальной группе организации в соцсети, основные требования активистов: обеспечение прав на бесплатное дополнительное образование и пятидневную неделю для школьников, прав детей на субсидию от Ипотечного Агентства Югры, прав простых людей на доступный общественный транспорт. Также общественники требуют бесплатного проезда в общественном транспорте для детей.

Стоит отметить, что «Большая семья» регулярно проводит различные акции, привлекая внимание к обозначенным проблемам. Последний пикет состоялся 2 февраля в 35-градусный мороз. Тогда же было записано в видеообращение к губернатору Югры Наталье Комаровой. «В вашем лице хотели бы увидеть сильного социального политика, способного решить в год Семьи проблемы субсидирования общественного транспорта, отсутствия выплат субсидий от Ипотечного Агентства Югры, не справедливости пилотного проекта ПФДО и реализации пятидневной недели для школьников», - говорилось в нем. На данный момент опубликованный в группе «НКО «Большая семьЯ» Сургут, ХМАО-Югра» набрал почти девять тысяч просмотров и с десяток одобрительных комментариев.

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