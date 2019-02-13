​В Сургуте госавтоинспекторы помогают приставам наказывать должников

С 11 по 15 февраля в Сургуте проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Вместе с инспекторами ДПС на дорогах города работают судебные приставы.

«За прошедшие сутки к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от уплаты административного штрафа в установленный законом срок привлечены 14 жителей нашего города», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

Горожанам напоминают, что за несвоевременную оплату административных штрафов предусмотрены санкции в виде административного ареста сроком до 15 суток, либо административного штрафа в двойном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо обязательные работы на срок до 50 часов.