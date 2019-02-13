​В Сургуте пройдет семинар по стихосложению

В Сургуте рамках Вторых Межрегиональных Сухановских чтений состоится по стихосложению «Основы саморедактирования». Мероприятие пройдет 19 февраля в 17.00 в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина.

Участие с семинаре бесплатное, но необходимо пройти регистрацию: стихи и заявки на участие (в свободной форме) нужно направить на адрес: proektcbs@admsurgut.ru, запись по телефону: 24-20-46 (в рабочее время).

«Семинар рассчитан на три часа и условно делится на две части: теоретическую и практическую», - рассказала заведующая сектором по организации массовых мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система» Светлана Романова.

Ведущим лекционной части выступит кандидат культурологии, поэт, критик, секретарь Союза писателей России, профессор Челябинского государственного института культуры Нина Ягодинцева. Она расскажет о том, когда приступать к редактированию, мотивации к саморедактированию, технических нюансах работы и психологических особенностях работы с текстом.

На практической части состоится разбор и обсуждение произведений участников семинара, а также обсуждение этапов подготовки поэтического сборника. Проведет ее поэт и прозаик Александр Кердан.