​Сургутская строительная компания задолжала сотрудникам почти девять миллионов рублей

Строительная компания «ФД-ГРУПП», офис которой расположен в Сургуте, задолжала 137 сотрудникам почти девять миллионов рублей. Люди не получают зарплату уже три месяца, сообщает пресс-служба окружной Гострудинспекции.

Нарушение выявлено во время внеплановой проверки. Руководителю фирмы поручено рассчитаться с работниками до 28 декабря.

Причиной невыплаты заработной платы стала задержка поступления денежных средств от заказчиков. Стоит отметить, что по этой же причине еще ООО «Сургутинтерстрой» задолжала 199 сотрудникам более десяти миллионов рублей.