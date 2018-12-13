​В Сургуте автоледи спровоцировала ДТП, в котором пострадали четыре человека

В среду, 12 декабря, около 21.10 на перекрестке проспекта Пролетарский и улицы Университетская в ДТП пострадали четыре человека.

По предварительным данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что 37-летняя женщина, управляя NissanX-Trail, решила развернуться и выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В столкновении внедорожника с Nissan Almera травмы получили оба водителя и две пассажирки легковушки.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы.