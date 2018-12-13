​Студенты СурГПУ будут доучиваться в Нижневартовске по направлениям «Журналистика» и «Дизайн»

Студенты выпускных курсов Сургутского государственного педагогического университета (СурГПУ) завершат обучение и пройдут итоговую аттестацию в Нижневартовском госуниверситете (НВГУ).

«Такая договоренность достигнута между руководствами БУ «Сургутский государственный педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» при поддержке департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры в связи с решением Рособрнадзора, принятым 20 сентября 2018 года», - сообщили в пресс-службе сургутского вуза.

В сентябре СурГПУ был лишен аккредитации образовательной деятельности по подготовке бакалавров направлений «Управление качеством», «Журналистика» и «Дизайн». При этом может продолжать образовательную деятельность. Уже тогда ректор университета Надежда Коноплина пообещала, что руководство вуза сделает все возможное, чтобы студентов не коснулась эта ситуация и они смогли завершить обучение.

Проректор НВГУ по образовательной деятельности Геннадий Мальгин сообщил «Югра-ТВ», что 25 студентов перейдут на те же условия, что у них были в СурГПУ: «Кто учился на бюджете, будет продолжать обучаться за счет средств бюджета. Кто получал стипендию, тот и будет получать стипендию. Их ждет приезд, знакомство, как только они будут переведены. Здесь они будут доучиваться и летом защищать выпускные квалификационные работы».