​В Сургуте к 2025 году планируют построить 16 школ

В Сургуте по окружной программе к 2025 году планируют возвести 16 образовательных учреждений. Таким образом, будет выполнен президентский указ о переходе на обучение в одну смену, сообщили siapress.ruв пресс-службе городской мэрии.

В 2019 году за счет совместного финансирования окружного и городского бюджетов начнется строительство школ в 32 и 33 микрорайонах. Подрядчик для первой уже найден. Учебное заведение, рассчитанное на 1000 человек, будет расположено между улицами Университетской и 30 лет Победы. Процедуры выбора строителей школы в 33 микрорайоне продолжается.