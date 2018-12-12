​Глава Сургутского района отправился в Лянтор из-за жалоб пользователей соцсетей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в среду, 12 декабря, работает в Лянторе. Поводом для поездки в город стали замечания горожан в соцсетях.

«Речь идет о набережной реки Пим, которую якобы затопило, и простаивающем без дела крытом хоккейном корте. В случае с набережной ситуация не подтвердилась, а на корте действительно есть проблемы, которые, к счастью, должны быть решены в ближайшее время», - рассказали в пресс-службе администрации района.

Итогам рабочей поездки Трубецкого будет посвящен новый выпуск «Главы в районе».