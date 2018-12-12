​Сургутянка лишилась крупной суммы денег, желая оформить ипотеку

Жительница поселка Ульт-Ягун стала жертвой мошенников, пытаясь получить ипотеку через сомнительный сайт. На этот шаг она решилась из-за испорченной кредитной истории - ни один банк не одобрил жилищный кредит.

«Заявительница оставила онлайн-заявку на сайте. Через несколько минут позвонил представитель одного из банков и предложил кредит на выгодных условиях. Но для получения денег необходимо было оформить страховку, затем оплатить курьера, потом услуги по оформлению документов. В итоге женщина перевел мошенникам 342 тысячи рублей. И только после того, как мошенники перестали выходить на связь, а сайт заблокировали, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Возбуждено уголовное дело.