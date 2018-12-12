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​Самолет, летевший из Москвы в Сургут, попал в зону турбулентности, пострадали два бортпроводника

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ устанавливает обстоятельства травмирования двух бортпроводников на борту рейса авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Сургут.

Инцидент произошел 10 декабря. Boing 737-500 попал в зону турбулентности при заходе на посадку. Бортпроводники получили различные травмы, пострадавших среди пассажиров нет.

«По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - отметили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что самолет прибыл в авиагавань по расписанию, посадка прошла благополучно.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 139, комментариев: 0


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