​Названа причина массового ДТП в Сургуте: водитель Mitsubishi Pajero потерял сознание

Авария с участием шести автомобилей и автобуса произошла из-за того, что 58-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero потерял сознание. Об этом siapress.ru сообщил информированный источник.

В ДТП пострадали четыре человека - водитель Mitsubishi и его пассажир - 60-летняя женщина, а также водители Hyundai Creta и Toyota Rav 4, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Авария произошла во вторник, 11 декабря, в 17.45 на улице Энергетиков в Сургуте. Потерявший управление внедорожник врезался в Hyundai Creta, который отбросило на стоящие на светофоре Mazda 3 и Toyota Land Cruiser Prado. Land Cruiser влетел в Mazda-CX52 , а Mazda 3 - в Toyota Rav 4. Последний протаранил пассажирский автобус МАЗ.

Как сообщало siapress.ru ранее, из-за массового ДТП стражи порядка перекрывали дороги.