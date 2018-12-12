​В Федоровском пожарные тушили Toyota Rav 4, Highlander и Land Cruiser

Утром в среду, 12 декабря, на улице Савуйская в поселке Федоровский едва не сгорели три дорогих внедорожника - Toyota Rav 4, Highlander и Land Cruiser.

Автомобили были припаркованы на частной территории. В 6.00 из-под капота одного из них пошел дым. Через шесть минут о возгорании сообщили в дежурную часть. На место происшествия прибыли три пожарных расчета, справиться с огнем удалось за пять минут.

У одной из иномарок сгорел двигатель, у двух других повреждены бамперы. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки транспортного средства, сообщили siapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. На месте происшествия работает дознаватель.