​Родители учащихся спортшкол Сургута записали видеообращение к Путину: «Помогите нам!»

В понедельник, 10 декабря, на странице председателя Федерации бокса Сургута и тренера Антона Малаховского в Facebook опубликовано видеообращение представителей четырех родительских комитетов спортивных школ города к президенту России Владимиру Путину.

Активисты в очередной раз обращают внимание на сложившуюся в городе ситуацию и просят главу государства взять ее под личный контроль.

Кроме того, на странице Малаховского размещено несколько видеообращений спортсменов из разных городов и федераций со словами поддержки сургутским спортсменам.

На прошлой неделе инициативная группа заявила о том, что спортсменов-активистов Сургута начали преследовать правоохранительные органы, и попросили защиты у губернатора Югры Натальи Комаровой.

Подробно о конфликте с начальником управления физической культуры и спорта Сургута Шамилем Лукмановым тренеры городских спортшкол рассказали в интервью siapress.ru.